Macron: 'Sui migranti dialogo con Italia, soluzione insieme'

"Il nostro auspicio è di continuare il dialogo con l'Italia" sulla questione dei migranti. "Nessun Paese può trovare una soluzione da solo, né isolarsi". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron annunciando che ne parlerà con il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada. Parlando in conferenza stampa con il presidente del Niger Mahamadou Issoufou, Macron ha sottolineato che "possiamo lottare contro le grandi migrazioni solo se, insieme, ci impegniamo a lottare contro le sue cause profonde come l'insufficienza dello sviluppo in Africa, il terrorismo e i traffici in Sahel e Sahara".