Giordania: proteste contro aumento tasse

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Terza notte di proteste in Giordania - le più grandi manifestazioni degli ultimi anni nel Paese - contro le politiche di austerità economica decise dal governo per far fronte alla difficile situazione delle finanze pubbliche. Scontri tra dimostranti e polizia sono avvenuti nella capitale Amman dove gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e bloccate alcune strade per impedire alla folla di avvicinarsi al palazzo del governo, riferisce la Bbc online. Diverse migliaia di manifestanti hanno scandito slogan contro il governo e chiesto al re di allontanare il premier, Hani Mulki. I manifestanti sostengono che la proposta di legge fiscale, sostenuta dal Fondo Monetario Internazionale, danneggerà i poveri e la classe media. Proteste si sono tenute anche in altre città.