Agente spara a uomo in Duomo Berlino

La Cattedrale di Berlino è stata isolata: un agente di polizia ha esploso un colpo di arma da fuoco contro un uomo armato di coltello all'interno dell'edificio. "Non c'è alcun indizio che faccia pensare ad un attentato". Lo ha detto una portavoce della polizia di Berlino, Valeska Jakubowski, all'ANSA. "L'allarme nel Duomo di Berlino - ha spiegato la polizia - è scattato in seguito alla segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello, che stava dando in escandescenza.

Si tratta di un austriaco di 53 anni, ora soccorso in ospedale.

Nella chiesa erano presenti circa 100 persone, che hanno potuto lasciare il posto incolumi". L'uomo è stato ferito da un colpo di pistola esploso da uno degli agenti di polizia intervenuti sul posto. Lo stesso agente ha ferito per sbaglio anche il suo collega, è stato chiarito.