Oppositore Putin, 'arrestato in Spagna'

L'investitore britannico Bill Browder, oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato su Twitter di essere stato arrestato a Madrid dalla polizia spagnola su mandato della Interpol russa. Ed è stato rilasciato poco dopo stato rimesso in libertà dalla polizia spagnola che questa mattina lo aveva fermato su mandato della Interpol di Mosca poi risultato scaduto.

Browder è stato attivo in particolare in campagne contro la corruzione in Russia e condannato a 9 anni per evasione fiscale nel 2013 nello stesso processo che vedeva imputato l'avvocato Serghei Magnitsky morto in carcere nel 2009. E' direttore esecutivo del fondo di investimento Hermitage Capital Management.

William Browder è fondatore e direttore del fondo d'investimento britannico Hermitage Capital, per il quale lavorava come legale Serghei Magnitski, deceduto in cella in Russia nel 2009 in circostanze mai chiarite dopo aver denunciato alcuni funzionari pubblici russi per truffa ai danni dello Stato. Nel 2013, in un controverso processo a Mosca, Magnitski era stato riconosciuto colpevole di evasione fiscale mentre Browder era stato condannato in contumacia a nove anni, sempre per evasione fiscale. Alla morte del legale, gli Usa risposero col Magnitsky act, una legge che sanziona cittadini russi sospettati di abusi dei diritti umani. La Russia replicò con la "legge anti-Magnitsky", che vieta ai cittadini Usa di adottare bambini russi. Browder nel corso dell'ultimo anno è stato poi tirato in ballo nel 'Russiagate' dall'avvocatessa russa Natalia Veselnitskaya, che lo ha accusato di avere "orchestrato" lo scandalo sull'incontro alla Trump Tower tra la stessa Veselnitskaya, Donald Trump Jr. e altri personaggi, un incontro che secondo i democratici rappresenta la 'pistola fumante' della cospirazione.