Corea del Sud saluta il Papa con la squadra di Taekwondo

Una piccola esibizione di Taekwondo a piazza San Pietro: è accaduto all'udienza generale dove gli atleti della squadra sudcoreana di questa disciplina sportiva (erano attesi anche quelli del Nord ma non sono arrivati) hanno voluto salutare in questo modo il Papa. Alla fine dell'esibizione hanno fatto volare una colomba bianca.



"La pace è più preziosa del trionfo": questo lo striscione alzato dagli atleti asiatici. "Ringrazio gli atleti coreani per la loro esibizione: è una volontà di pace, le due Coree insieme. Un messaggio di pace per tutta l'umanità. Grazie!", ha commentato il pontefice.