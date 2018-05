Oettinger, commissario al Bilancio Ue: 'Mercato indurrà l'Italia a non votare i populisti'

"Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". È quello che "spera" il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger, secondo un tweet di Bernd Thomas Riegert, che anticipa sul social network i contenuti di un'intervista per Deutsche Welle, che sarà diffusa stasera.

Più improntate alla cautela le parole del commissario agli affari economici Pierre Moscovici: "Gli italiani - afferma - hanno bisogno di scegliere il loro destino ed avanzare con le loro regole democratiche verso il destino che si sceglieranno e allo stesso tempo di restare nell'ambito delle regole comuni e nell'euro, che è positivo per tutti noi": così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. "Per quello che mi riguarda lavorerò con intelligenza, armonia e fiducia nella volontà di trovare delle soluzioni comuni con quello che sarà il governo italiano qualunque sia la situazione politica", ha aggiunto.