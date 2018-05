Mo: Gaza, attacco aereo israeliano

Una decina di missili sono stati sparati da velivoli dell'aviazione israeliana contro imprecisati obiettivi palestinesi nei rioni di Zaitun e Sajaya a Gaza City, secondo quanto riferiscono mezzi di comunicazione locali. Finora non si ha notizia di vittime. In Israele non c'e' ancora conferma ufficiale.

In precedenza razzi sono stati sparati dalla Striscia di Gaza sul Neghev, in Israele. Non si registrano vittime o danni. Gli abitanti si sono chiusi nei rifugi al risuonare delle sirene d'allarme. Aerei e carri armati israeliani hanno risposto colpendo postazioni di Hamas. Si è trattato dell'attacco palestinese più consistente nella zona negli ultimi anni, secondo la radio di Israele. Sono stati 25 colpi di mortaio quelli sparati da Gaza questa mattina verso numerosi luoghi del sud di Israele. Lo riferisce il portavoce militare spiegando che "la maggior parte son stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome". Secondo i media uno di quelli non intercettati è caduto nel cortile di un asilo, senza causare vittime.

Le sirene di allarme sono risuonate stamane nei villaggi israeliani vicini alla Striscia di Gaza. Gli abitanti riferiscono di aver udito diverse esplosioni. Non si ha notizia di vittime. Gli abitanti sono chiusi nei rifugi. Nelle zona la tensione e' elevata da quando, due giorni fa, la Jihad islamica palestinese ha minacciato ritorsioni per l'uccisione di tre suoi miliziani.