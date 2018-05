Libia: al via la conferenza di Parigi

Accordo tra le parti per tenere le elezioni in Libia il 10 dicembre Lo stabilisce il documento finale della Conferenza che si è svolta a Parigi per iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron con il patrocinio dell'Onu anche se alcune tra le più importanti milizie libiche l'hanno contestata. Nessun "ostacolo" al processo elettorale in Libia "verrà tollerato" e gli eventuali responsabili "dovranno renderne conto" si legge ancora nella dichiarazione.

All'evento all'Eliseo hanno partecipato una ventina di Paesi e quattro organizzazioni internazionali. L'obiettivo eradi stabilire una 'road map' comune per la Libia. Come annunciato, alle 8:10, è arrivato Fayez El Sarraj, presidente del consiglio presidenziale di Unione libico, per un colloquio con un Macron.



E' seguito, alle 8:30, l'arrivo del premier algerino Ahmed Ouyahia, anch'egli a colloquio col il padrone di casa. A Parigi, anche il rappresentante speciale dell'Onu, Ghassan Salamé, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobrouk Aguila Saleh, il presidente dell'alto consiglio di Stato libico Khaled Mechri, il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar.