Coree: alto funzionario Nord vola a Ny

Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare nordcoreana, attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori e strettissimo collaboratore del leader Kim Jong-un, è arrivato a Pechino in mattinata in vista del volo per New York. Lo riporta la Yonhap, secondo cui, in base a fonti anonime, Kim dovrebbe ricambiare la visita fatta poche settimane fa a Pyongyang dal segretario di Stato Mike Pompeo, e verosimilmente "definire i dettagli finali" del summit del 12 giugno a Singapore tra Trump e Kim.