Merkel: 'Rispetto per l'Italia, aspettiamo il Governo'

"L'Italia è un partner importante per la Germania" e il "rispetto per le istituzioni democratiche del Paese" richiede che si attenda quale Governo verrà insediato: così Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della situazione politica italiana e sulla richiesta di impeachment a Sergio Mattarella. Seibert ha sottolineato il rapporto di "amicizia" che esiste fra Germania e Italia. Alla domanda se Berlino sia oggi più ottimista sul futuro del Paese e dell'eurozona alla luce del fallimento del governo giallo-verde pur nella difficile situazione politica che ne è risultata, Seibert ha risposto: "L'Italia è un amico importante e un partner dell'Ue, nelle relazioni politiche bilaterali ma anche al livello dei cittadini". "Il nostro rispetto per la democrazia italiana e per le sue istituzioni democratiche ci impone adesso di aspettare quale governo reggerà il Paese e con quali idee si rivolgerà a noi e ai partner europei", ha continuato. "Il governo tedesco, questo è il nostro atteggiamento di fondo, è sempre pronto a lavorare bene e in modo stretto con il governo italiano". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della situazione italiana alla consueta conferenza stampa di governo

"Prendo atto della discussione in Italia su questo, ma non darò una valutazione su un singolo articolo - ha detto poi il portavoce di Angela Merkel rispondendo ad una domanda sulle critiche italiane all'articolo di Spiegel on line su "gli scrocconi di Roma" -, perché questo contraddirebbe il comportamento generale che il governo tedesco ha nei confronti della libertà di stampa in Germania". "Il nostro linguaggio, quello del governo, della cancelliera e dei ministri, è rispettoso", ha aggiunto.

Germania, speriamo presto Governo stabile pro-Ue - "Speriamo che l'Italia abbia presto un governo stabile pro-europeo". Così il ministro tedesco agli Affari europei Michael Roth, sottolineando che Berlino "deve trattenersi dal dare lezioni sulla formazione di un governo" in quanto "dopo tutto a noi ci sono voluti sei mesi". "L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue, abbiamo sempre potuto contare sull'Italia come Paese amico dell'integrazione con cui abbiamo lavorato molto da vicino e con fiducia, e ci aspettiamo che l'Italia sia all'altezza di questa tradizione in futuro".

Ue, ipotesi impeachment Mattarella questione interna - "È una situazione interna che deve essere affrontata a livello nazionale", ha detto la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova a chi le chiedeva se fosse preoccupata in merito all'ipotesi di una richiesta di impeachment nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In questo momento non è richiesta nessuna reazione in materia di rispetto dello stato di diritto" da parte dell'Ue, ha aggiunto. Poi ancora: "Rispettiamo i rappresentanti che sono stati nominati e lavoreremo con chiunque sieda lì", ha detto rispondendo a chi le chiede se Bruxelles è pronta a lavorare con il premier incaricato Carlo Cottarelli.