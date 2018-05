Fonti, salute Abu Mazen 'eccellente'

Le condizioni fisiche di Abu Mazen, 83 anni, sono "eccellenti", ma ancora non è possibile precisare quando sarà dimesso: lo ha detto al quotidiano al-Quds Said Sarahneh, il direttore dell'Ospedale Istishari di Ramallah dove il leader palestinese è ricoverato da sei giorni. "Il presidente è stato curato per una infezione ai polmoni", ha precisato Sarahneh. Alla metà di maggio Abu Mazen era stato operato a un orecchio ed era subito rientrato a casa. Ma dopo alcuni giorni era stato costretto a un nuovo ricovero. Ieri, precisa al-Quds, ha ricevuto nella sua stanza di ospedale alcune visite fra cui quelle del dirigente dell'Olp Jibril Rajub e dell'emissario cinese per il Medio Oriente, Gong Xiaosheng.