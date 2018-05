638 morti nel Mediterraneo nel 2018

(ANSA) - GINEVRA, 25 MAG - Dal'inizio dell'anno, un totale di 28.368 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare ed un totale di 636 hanno perso la vita nel Mediterraneo, ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).

I dati sono in netto calo rispetto agli anni precedenti: nello stesso periodo dell'anno scorso, gli arrivi erano infatti 60.518 e ben 193.333 per il 2016.

Degli oltre 28mila arrivi segnalati nei primi 143 giorni del 2018, circa il 38 % è giunto in Italia ed altrettanti in Grecia mentre il restante 23% è arrivato in Spagna, fatta eccezione per 47 migranti giunti a Cipro, precisa l'Oim.

I circa 10.808 arrivi via mare registrati quest'anno in Italia segnano un declino del 79% rispetto ai livelli per lo stesso periodo dell'anno scorso (50.524).