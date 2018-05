Francia: oggi statali in piazza

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - Settimana cruciale per la protesta sociale in Francia: scendono oggi in piazza a Parigi, per la terza volta in un anno, gli statali, contrari alle misure previste dal governo per riformare il settore. Una prova generale in vista di sabato, quando i sindacati per una volta uniti, e diversi partiti annunciano una "marea popolare", un corteo che coinvolgerà tutti gli oppositori alla politica di Emmanuel Macron.

Scuole e uffici pubblici lamentano diverse assenze di docenti e impiegati, i servizi funzionano a singhiozzo, gravi i disagi soprattutto negli asili. Negli aeroporti sono previsti ritardi e annullamenti, annunciati anche black out elettrici. Da parte loro, i ferrovieri hanno cominciato altri due giorni di sciopero per difendere lo statuto speciale degli "cheminot".

I sindacati sono uniti, i cinque dirigenti delle principali rappresentazioni saranno in testa al corteo che parte alle 14 da place de la Republique.