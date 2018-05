Forum all'ANSA con l'ambasciatore d'Israele Ofer Sachs

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il trasferimento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, i recenti scontri al confine con Gaza, le tensioni con i palestinesi e il conflitto con l'Iran in Siria.

Sono questi i temi principali del forum di oggi all'ANSA con l'ambasciatore d'Israele a Roma Ofer Sachs.

Nato in Israele nel 1972, Sachs rappresenta lo Stato ebraico in Italia dal 2016. In precedenza, dal 2006 al 2011, ha fatto parte della squadra del ministero dell'Agricoltura impegnata nelle relazioni con la Ue a Bruxelles. Nel 2011 è diventato direttore generale del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ed infine, prima di diventare ambasciatore, nel 2012 ha assunto il ruolo di Ceo del Israel Export & International Cooperation Institute, un'organizzazione non-profit del governo di Israele dedita alla promozione dei prodotti israeliani nel mondo.(ANSA).