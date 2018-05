Florida, spari a campo golf Trump

La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi in un campo da golf di proprietà del presidente americano Donald Trump in seguito ad una segnalazione di "colpi di arma da fuoco": una persona è stata arrestata presso il club Trump National Doral, vicino a Miami. Il dipartimento di polizia di Doral, riporta il quotidiano britannico Independent, ha reso noto che "non ci sono vittime" e che "non c'è un'ulteriore minaccia". E' prevista una conferenza stampa nel corso della giornata.