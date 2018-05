Usa: ex studente spara a scuola

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAG - Strage sventata in una scuola superiore a circa 160 km a ovest di Chicago, Illinois, dove un poliziotto ha ferito un ex studente che aveva aperto il fuoco nel campus. Il giovane, che era stato espulso dall'istituto, è entrato in azione mentre gli alunni stavano facendo le prove della cerimonia per il diploma: prima ha sparato alcuni colpi nel corridoio e poi è uscito dall'edificio dove un agente della polizia di Dixon lo ha affrontato, colpendolo e arrestandolo.

Nessun altro è rimasto ferito. Ora l'ex studente è ricoverato in ospedale, con feriti non gravi. Ancora ignoto il motivo del suo gesto.