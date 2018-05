Harry e Meghan, Elton John canterà

Elton John canterà per il principe Harry e Meghan Markle durante il ricevimento in onore del loro matrimonio in programma sabato al castello di Windsor. Lo rivela il sito di gossip americano Tmz, bruciando di nuovo - come nel caso dell'annuncio dell'assenza del padre della sposa - la macchina informativa della corte britannica: capace fino a qualche giorno fa di dosare ogni anticipazione e d'indirizzare la narrativa dell'evento, salvo ritrovarsi ora un po' spiazzata.

L'annuncio su Elton John, rimbalzato subito sui media online del Regno Unito e del resto del mondo, non è in effetti ancora confermato ufficialmente, mentre Kensington Palace mantiene al momento riservata la lista degli invitati, celebrities e non.

Ma tutte le voci, che già s'inseguivano da tempo, la rendono credibile. Si tratta dunque del primo ospite vip il cui nome venga svelato. Ed è un nome particolarmente suggestivo nella memoria collettiva, a 21 anni di distanza dalla sua esibizione struggente in occasione dei funerali di Diana.

Foto, video, curiosità - LO SPECIALE