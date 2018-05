Russia: '3.000 a proteste web libero'

Circa 2.500-3.000 persone hanno partecipato, secondo gli organizzatori, alla protesta 'Per internet libero' contro il blocco di Telegram svoltasi in viale Sakharov, a Mosca: lo sostiene il coordinatore locale di 'Open Russia' Andrei Pivovarov, citato dall'agenzia Interfax.

Secondo la polizia, alla manifestazione hanno invece preso parte circa 1.000 persone. A occhio, alla protesta hanno probabilmente partecipato circa 2.000 simpatizzanti dell'opposizione.

Le forze dell'ordine russe hanno fermato "circa 25-30 attivisti del Fronte di Sinistra, anarchici e rappresentanti di altre organizzazioni", riferisce il coordinatore dello stesso Fronte. La polizia - riporta l'agenzia Interfax - ha detto che gli attivisti sono stati fermati per "aver scandito slogan politici non in sintonia con l'oggetto dichiarato della manifestazione".