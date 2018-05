Gaza: fonti, ucciso manifestante

Un manifestante palestinese è stato ucciso negli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa che cita fonti mediche della Striscia secondo cui l'uomo, Jaber Salem Abu Mustafa (40 anni) "è stato colpito al petto dall'occupazione" a est di Khan Yunis nel sud di Gaza. Fonti locali, che citano il ministero della sanità a Gaza, hanno precisato che il secondo manifestante, dato per morto in un primo momento, è invece stato trasportato in ospedale dove, tuttavia, le sue condizioni sono state definite gravissime.