Voto in Tunisia, bassa affluenza conferma disaffezione politica

E' del 34,4% il tasso ufficiale definitivo di affluenza alle urne delle prime elezioni comunali post-rivoluzione. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Superiore Indipendente per le Elezioni (Isie), che sovrintende alla macchina elettorale, Mohamed Tlili Mansri, precisando che si sono recati alle urne 1.796.154 elettori sugli oltre 5 milioni e 300 mila aventi diritto.



Confermato dunque il dato principale di questa tornata elettorale, storica per la Tunisia, ovvero la scarsa partecipazione interpretabile in qualche modo come disaffezione popolare nei confronti della classe politica che sarà costretta ad una riflessione del ruolo dei partiti nella vita del Paese.



Secondo gli exit poll della società di sondaggi Sigma Conseil, il primo partito su scala nazionale sarebbe l'islamico Ennhadha, con il 27,5% delle preferenze, seguito dal modernista Nidaa Tounes con il 22,5%. Terzo il raggruppamento di sinistra Front Populaire con il 5,3% e Courant démocratique (Attayar) con il 4,9%.