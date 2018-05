Londra violenta, più pattuglie polizia

(ANSA) - LONDRA, 7 MAG - Pattuglie di polizia supplementari, oggi, per le strade di Londra, in occasione della festività del May Bank Holiday Monday, dopo i nuovi episodi di violenza che hanno insanguinato il week end. Lo ha reso noto Simon Messinger, sovrintendente capo di Scotland Yard, precisando che in alcune aree sono stati schierati anche agenti armati, prassi inusuale per l'attività di polizia ordinaria nel Regno Unito. "Un numero addizionale di agenti è in strada per mantenere Londra sicura", ha detto citando "pattuglie chiaramente riconoscibili, con il supporto di agenti autorizzati alla risposta armata, unità motocicliste, cani addestrati e sorveglianza aerea". "La violenza - ha concluso Messinger - non deve avere spazio".

Nel week end un 17enne è stato ucciso e due adolescenti di 15 e 13 anni feriti (pare per errore) con colpi d'armi da fuoco in episodi diversi registrati a Londra in 24 ore. In altre città, invece, negli ultimi giorni sono stati accoltellati a morte due 20enni.