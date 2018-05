Siria: nuovi raid iracheni su postazioni Isis

BEIRUT - Nuovi raid sono stati compiuti da jet iracheni contro postazioni dell'Isis in territorio siriano a ridosso della frontiera, in accordo con il governo di Damasco e con la Coalizione internazionale a guida americana.

L'attacco è stato reso noto dall'ufficio del primo ministro iracheno Haidar al Abadi con un comunicato diffuso stamane e riportato dalla televisione panaraba Al Jazira. Uno dei bombardamenti ha colpito una postazione vicino alla città di Deyr az Zor in un'area a sud della cittadina di Deshaisha. Secondo quanto si precisa nella nota, la base era usata da comandanti dell'Isis. Negli ultimi mesi diversi attacchi simili sono stati compiuti dall'aviazione irachena in territorio siriano contro sacche ancora controllate dallo Stato islamico, da cui i jihadisti potrebbero lanciare nuove incursioni in Iraq.