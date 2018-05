Libano: Aoun a cittadini, votate liberi

Il presidente libanese Michel Aoun ha rivolto un appello ai suoi concittadini perché esercitino il loro "democratico diritto di voto" nelle elezioni parlamentari di oggi, indipendentemente da "influenze esterne".

Il capo dello Stato ha parlato dopo aver votato nel distretto di Haret Hreik, nel sud di Beirut. La legge elettorale, che prevede una rigida suddivisione dei seggi parlamentari in base all'appartenenza confessionale, impone ad ogni cittadino di votare nel distretto di origine della famiglia. Molti elettori, soprattutto della capitale, hanno dovuto quindi mettersi in viaggio all'alba per raggiungere località fuori da Beirut.

Quelle di oggi sono le prime elezioni dopo 9 anni e tre rinvii dovuti alle tensioni createsi in Libano come conseguenza del conflitto civile siriano. I due principali schieramenti sono quello filo-iraniano e filo-siriano guidato dal partito sciita Hezbollah e quello vicino all'Arabia Saudita e all'Occidente capeggiato dal partito Futuro del primo ministro Saad Hariri.