Duemila agenti a corteo anti-Macron. Manifestanti attaccano furgone Radio France

Attimi di paura a piazza della Bastiglia, luogo di arrivo a Parigi della manifestazione anti-Macron, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso d'assalto un furgone di Radio France, la radio pubblica francese. Sono stati spaccati i finestrini e un fumogeno è stato lanciato all'interno del veicolo, che era parcheggiato, mentre gli assalitori gridavano ai giornalisti di andarsene. Il ministro dell'Interno, Gerard Collomb, ha condannato l'episodio.

In strada, come annunciato ieri dal prefetto di Parigi, sono schierati 2.000 poliziotti e gendarmi, ben 500 in più di martedì scorso, quando oltre 1.500 black-bloc in testa al corteo del 1 maggio hanno scatenato una violenta guerriglia.



A trainare la manifestazione - dall'Opera alla Bastiglia, passando per place de la Republique - gli aderenti a La France Insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Melenchon. Con loro comunisti e Nuovo partito anticapitalista. Da tutti, un appello ad evitare infiltrazioni dei violenti nel corteo. "Vogliamo inviare un messaggio chiaro a Emmanuel Macron e agli ambienti economici intorno a lui - ha scritto sul suo blog Melenchon - quello della determinazione e della volontà di non mollare su niente".