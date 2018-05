Al via proteste anti-Putin, fermato Navalni

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata.

In diverse città dove la manifestazione non era autorizzata, la polizia ha già fermato diversi dimostranti. Secondo la testata online Meduza, si registrano fermi a Tomsk, Barnaul, Chelyabinsk e Krasnoyarsk. In quest'ultima città, secondo l'ong Ovd-info, i fermati sono almeno 15.

Il corteo a Mosca è iniziato nonostante il divieto delle autorità. Le proteste sono state organizzate in vista dell'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, ufficialmente previsto lunedì, a meno di due mesi dal trionfo elettorale del leader russo alle presidenziali.