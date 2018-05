Usa: boom traghetti Ny, si raddoppia

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - Il servizio traghetti va a gonfie vele a New York e ad un anno dall'attivazione del servizio Bill de Blasio e' già pronto a raddoppiare la flotta. Il sindaco della Grande Mela ha infatti annunciato che ha stanziato 300 milioni di dollari per il potenziamento delle linee di traghetti che connettono Brooklyn, Manhattan e il Queens. In particolare, vista la popolarità, sarà potenziata la fermata a Bayridge a Brooklyn. Attualmente la città ha a disposizione una flotta di 23 navi ma in cinque anni e' previsto l'acquisto di altre 20, che secondo le stime trasporteranno circa 6mila passeggeri al giorno. La città prevede anche che entro il 2023 nove milioni di pendolari useranno il trasporto via mare, una cifra che e' quasi il doppio di quella inizialmente prevista.