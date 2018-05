Sì di Trump all'interrogatorio, ma con trattamento equo

Il presidente Usa Donald Trump ha detto che gli 'piacerebbe' parlare con il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller ma vuole prima assicurarsi di essere 'trattato correttamente perchè tutti vedono che e' una pura caccia alle streghe'. Trump ha inoltre negato di aver cambiato la versione sulla vicenda della pornostar Stormy Daniels, dopo aver ammesso ieri di aver rimborsato al suo avvocato Michael Cohen i 130 mila dollari pagati per il silenzio della donna sul presunto affaire. Pagamento di cui prima aveva detto di non sapere nulla.

E un giudice federale della Virginia ha criticato pesantemente oggi il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller per il procedimento contro Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, accusato davanti ad una corte di Alessandria di frode fiscale e bancaria. Il giudice T.S. Ellis ha affermato che l'imputazione di Manafort serve come "leva" per ottenere informazioni su Trump e che non vede quale relazione abbiano le accuse con l'indagine sul Russiagate.