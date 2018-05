Legge Iowa vieta aborto dopo 6 settimane

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - Il governatore dell'Iowa, la repubblicana Kim Reynolds, firma la legge più severa negli Stati Uniti sull'aborto, vietandolo dopo le sei settimane, ovvero una volta che il battito cardiaco del feto e' rilevato.

Misure simili sono state approvate da altri stati ma non sono entrate in vigore in seguito alla battaglia legale che si e' aperta nei vari tribunali sulla loro costituzionalità.