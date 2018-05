Siria: jet russo si schianta in mare

Un jet militare russo Su-30SM si è schiantato al largo della costa di Latakia in Siria. I due piloti sono rimasti uccisi nell'incidente. Lo ha confermato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Il jet è caduto nel Mar Mediterraneo dopo essere decollato dalla base di Khmeimim. I piloti "hanno lottato per tenere l'aereo sotto controllo fino all'ultimo minuto", ha detto il ministero della Difesa. Stando ai dati preliminari, l'incidente potrebbe essere stato causato da un uccello risucchiato nei motori. Il jet non sarebbe ad ogni modo stato abbattuto.