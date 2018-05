Armenia: ok a candidato opposizione

Svolta nella crisi in Armenia: il partito di governo Repubblicano armeno appoggerà il candidato dell'opposizione alla carica di primo ministro il prossimo 8 maggio. Lo ha fatto sapere il capo gruppo in Parlamento del partito Vahram Baghdasaryan. Lo riporta Interfax. Baghdasaryan non ha comunque nominato esplicitamente Nikol Pashinyan, il leader delle proteste e capo della sigla Elk.