Iran, Zarif: 'Netanyahu è un bugiardo'

Benyamin Netanyahu è un "bugiardo", secondo il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, e il suo show mondiale di ieri, in cui ha accusato Teheran di aver mentito e di continuare a lavorare a un programma segreto per armarsi di testate atomiche è stato "infantile".

In un tweet, Zarif parla del premier israeliano come del "bambino che non riesce a smettere di gridare 'al lupo al lupo!' ci riprova, per nulla scoraggiato dal 'fiasco dei cartelloni' all'Assemblea generale dell'Onu. Ma - continua Zarif - solo poche persone possono continuare a ricascarci". Zarif si riferisce ai cartelloni coi diagrammi sul 'pericolo nucleare iraniano', raffigurato come una bomba sferica con la miccia, esposti da Netanyahu all'assemblea Onu del 2012.

Secondo il portavoce del ministero degli esteri dell'Iran, Bahran Ghasemi, il "regime sionista" cerca di sopravvivere mostrando di essere minacciato da altri Paesi, con una "logora" tecnica da "ciarlatani". Ieri sera il viceministro Abbas Asraghchi aveva definito l'esposizione di Netanyahu uno "spEttacolo puerile, perfino ridicolo". (ANSA).