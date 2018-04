Mogherini: 'Netanyahu non ha messo in dubbio l'accordo'

"Da quello che abbiamo visto dalla sua esposizione, il primo ministro (Israeliano) Netanyahu non ha messo in dubbio l'adempimento dell'Iran" all'accordo sul nucleare,che "non è basato su buona fede o fiducia, ma su impegni concreti, meccanismi di verifica e una rigido monitoraggio dei fatti", che certificano come "l'Iran rispetti pienamente i patti". Lo scrive in una nota l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini.

"Prima di tutto - scrive -, la reazione può essere solo preliminare, perché, com'è ovvio, dobbiamo fare una verifica nei dettagli" di quanto esposto da Netanyahu, "vedere i documenti e ottenere il parere dell'Aiea (l'agenzia dell'Onu per l'energia atomica, ndr)", perché quest'ultima "è l'unica organizzazione imparziale, internazionale che ha il mandato di verificare gli impegni dell'Iran". "Non ho visto da parte di Netanyahu argomenti che provino una violazione da parte dell'Iran" di un accordo che "fu creato proprio perché fra le parti non c'era la fiducia".