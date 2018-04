Dazi: Calenda, non avrei sottoscritto ultimatum a Trump (2)

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Usa e Ue devono restare uniti e cercare di non far deflagrare un sistema di scambi commerciali che abbiamo creato noi", ha aggiunto Calenda sottolineando che è necessario "evitare un'ennesima frattura nell'occidente in un momento molto complicato".

"I dazi su alluminio e acciaio sono gravi - ha detto ancora il ministro - ma se la guerra comincia ad essere sulle automobili allora diventa un'altra cosa: l'automotive vale 6 volte quello che valgono alluminio e acciaio è un rischio da scongiurare". (ANSA).