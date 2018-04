Spagna: anche la vittima ricorrerà contro sentenza

Un'ondata di sdegno percorre la Spagna e il mondo per la sentenza che ha condannato un branco di cinque uomini per "abuso", e non per "violenza", per lo stupro di una diciottenne, due anni fa a Pamplona. Anche la difesa della vittima, dopo la procura, presenterà ricorso, nei prossimi giorni, secondo quanto i media spagnoli, fra cui El Pais.

Il ricorso è stato annunciato dall'avvocato Miguel Angel Moran, che insieme all'avvocato Carlos Bacaisoa, rappresenta la ragazza. I giudici della Navarra hanno condannato il branco a nove anni anziché 20 come richiesto dall'accusa perché la vittima non oppose resistenza ai suoi aggressori, cambiando la fattispecie del reato da "violenza" a semplice "abuso" sessuale.