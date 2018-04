Dazi all'Europa e accordo con l'Iran, gelo Trump-Merkel

Angela Merkel torna a casa a mani vuote. Nel suo faccia a faccia con Donald Trump, durato poco più di un paio d'ore, né sui dazi né sull'accordo con l'Iran la cancelliera tedesca è riuscita a scalfire il presidente americano, in un clima di sostanziale gelo tra i due leader.



Il tycoon, salvo clamorose sorprese, dal primo maggio farà scattare le nuove tariffe sulle importazioni di acciaio (25%) e di alluminio (10%) anche nei confronti dell'Europa, respingendo così la richiesta di un'esenzione permanente avanzata nuovamente dalla Merkel a nome di tutta l'Unione europea.

Trump ha ribadito: "Basta squilibri commerciali con l'Unione europea, serve reciprocità", quella reciprocità che per il tycoon al momento manca, a svantaggio dell'economia e dei posti di lavoro americani.

Trump vuole più concessioni dai partner degli Usa, e senza di queste è deciso a tirare dritto sulla sua strada, anche a costo di una vera e propria guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico.



E per quel che riguarda Teheran è molto probabile che entro fine mese il presidente americano annunci il ritiro degli Usa dall'intesa sul nucleare, sancendo così una nuova rottura con gli alleati d'Oltreoceano.

Sul fronte dell'accordo sull'Iran la distanza nelle reciproche posizioni è emersa dal fatto che i due leader hanno in pratica eluso le domande dei giornalisti. Poche ore prima il neosegretario di Stato americano, Mike Pompeo, da Bruxelles aveva detto a chiare lettere: "E' improbabile che gli Stati Uniti rimangano nell'accordo dopo maggio senza modifiche sostanziali".

Merkel è stata costretta a concedere come la storica intesa con l'Iran "non è perfetta": "Servono ulteriori colloqui e riflessioni".