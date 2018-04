Sono in corso a Kot Fath, in Pakistan, le operazioni di riesumazione del cadavere di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana a quanto si sospetta uccisa dai famigliari per aver deciso di sposarsi con un giovane di sua scelta in Italia.

Sul luogo della sepoltura si trovano il giudice Lubna Sagheer, un team della polizia e molti abitanti della zona. E' presente anche un medico dell'ospedale Aziz Bhatti Shaheed con il suo team.