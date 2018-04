Macron a Congresso Usa: 'Multilateralismo strada da seguire'

Emmanuel Macron conclude la sua visita ufficiale di stato in Usa intervenendo al Congresso a camere riunite, in coincidenza con il 58/mo anniversario del discorso tenuto dall'allora presidente francese Charles de Gaulle a Capitol Hill. L'intervento arriva dopo che il capo dell'Eliseo ha trascorso due giorni con Donald Trump per discutere dossier scottanti, dall'Iran alla Siria, dai dazi all'accordo di Parigi sul clima.

"Francia e Usa - ha detto Macron aprendo il suo discorso dinanzi al Congresso americano - sono nazioni radicate nello stesso terreno, gli stessi ideali della rivoluzione americane e francese, i valori di tolleranza, libertà e uguali diritti". Macron, che è stato accolto da tre minuti di applausi e parla in inglese, si rivolge al Congresso Usa riunito in seduta congiunta nel giorno dell'anniversario del discorso di Charles de Gaulle davanti al parlamento americano nel 1960.

"Gli Usa - ha detto Macron - devono essere coinvolti in un "forte multilateralismo. L'unica opzione e' rafforzare la nostra cooperazione", ha sottolineato. "Possiamo costruire un nuovo ordine globale con un nuovo multilateralismo", ha aggiunto, "questo forte multilateralismo non mettera' in ombra le nostre identita' nazionali, e' esattamente il contrario. La deregulation di massa e il nazionalismo estremo non sono la risposta alle sfide del globalismo".

"No alle guerre commerciali - ha detto Macron - abbiamo bisogno di un commercio libero ed equo" e che le dispute si possono risolvere attraverso il Wto. Le guerre commerciali - ha aggiunto - distruggono posti di lavoro e a pagare e' la middle class".