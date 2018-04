Clima: Macron, 'non c'è un pianeta B'

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - "Non c'e' un pianeta B". questo l'appello del presidente francese Emanuel Macron che parlando al Congresso degli Stati Uniti difende la lotta ai cambiamenti climatici. "Abbiamo l'obbligo di dare ai nostri figli un pianeta vivibile. Sono sicuro che un giorno gli Stati Uniti torneranno a far parte dell'accordo di Parigi", ha aggiunto suscitando gli applausi e l'entusiasmo dei democratici in aula.