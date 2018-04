Champions, il presidente Al Sisi: 'Salah orgoglio d'Egitto'

Un orgoglioso apprezzamento politico-nazionalistico nei confronti di uno dei più illustri figli dell'Egitto. Anche il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha reso omaggio a Mohamed Salah, come viene sottolineato dal maggiore quotidiano egiziano all'indomani della vittoria del Liverpool sulla Roma in cui l'attaccante è stato "la stella". "I risultati di Mohamed Salah confermano le grandi capacità degli egiziani", titola Al Ahram in prima pagina riportando una breve dichiarazione dello stesso presidente egiziano.