Francia: un fermo per Mont Saint-Michel

Un uomo è stato fermato a Caen, nel nord-ovest della Francia, nel quadro dell'inchiesta sull'allerta scattata ieri al Mont-Saint-Michel. L'individuo di 36 anni è stato fermato dalla Bac, la brigata anti-crimine francese, ieri sera intorno alle 23:30, ad una stazione di servizio vicino Caen, dove si vantava con un testimone di aver causato l'evacuazione del Mont Saint-Michel. Su di lui non sono state trovate armi e subito è scattato il fermo presso la sezione ricerche di Caen. Durante l'interrogatorio, avrebbe ammesso di essere l'autore delle minacce proferite contro le forze dell'ordine, anche se ancora si attende la conferma formale degli inquirenti. L'individuo era noto dai servizi di polizia per piccoli reati (guida senza patente, stupefacenti) ma non era in alcun modo schedato con la lettera 'S' dei soggetti radicalizzati a rischio.