La regina a quota 92, i record di Elisabetta

Si allunga, con il protrarsi del suo regno, la lista dei record di Elisabetta II la longeva: e' la prima monarca di Gran Bretagna a superare i 92 anni seduta (saldamente) sul trono di San Giacomo. Succeduta nell'ormai remoto 1952 al padre Giorgio VI, il re della vittoria nella II guerra mondiale, prematuramente scomparso, l'attuale sovrana ha gia' superato nel settembre 2015 il primato di durata alla guida della monarchia britannica (siamo a quota 66 anni) sottraendolo alla colossale figura della regina Vittoria.



Ancora piu' duraturo - e di nuovo si tratta di un'impresa senza precedenti, tanto in casa Windsor quanto nel passato di qualunque altra dinastia dell'isola - il suo matrimonio con il principe Filippo, al suo fianco come consorte addirittura dal 1947 (quattro i figli avuti insieme) e a sua volta tuttora sulla breccia alla soglia dei 97: per loro, adesso, l'obiettivo sono i 72 di vita coniugale.



Fra gli altri record, la Bbc non puo' non ricordare che la sua incoronazione fu la prima a essere trasmessa in tv e vista da un pubblico di 20 milioni di spettatori nel Regno Unito. Ma i dati degni di nota sono tanti: fra gli altri si contano i 13 primi ministri passati per Downing Street sotto il suo scettro, dal titanico Winston Churchill (nel 1952 c'era ancora lui) a Theresa May; nonche' i sette arcivescovi di Canterbury (massimi dignitari della Chiesa anglicana) e i sette Pontefici Romani succedutisi in questi sei decenni abbondanti.



Nello stesso arco di tempo si sono alternati alla Casa Bianca pure 13 presidenti Usa: da Harry Truman, in sella a Washington quando la figlia di re Giorgio eredito' cio' che restava dell'allora impero britannico, fino Donald Trump, passando per il 'giovane' Barack Obama.

Alla voce curiosita' figurano infine i 130 ritratti ufficiali dedicati (finora) a Sua Maesta' nei 66 anni con la corona, i 117 Paesi visitati in lungo e in largo per tutti i continenti del globo e il milione di miglia e oltre percorso in questi viaggi. Fra tanti primati, da segnalare una solitaria 'medaglia d'argento': visto che Elisabetta e' stata 'solo' la seconda monarca britannica a celebrare un Giubileo di Diamante (i 60 anni sul trono, suggellati nel suo caso nel 2012, anno olimpico di Londra) dopo il precedente di Queen Victoria.