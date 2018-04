Merkel e Macron si incontrano a Berlino: 'Entro giugno una visione comune per l'Ue'

Angela Merkel ed Emmanuel Macron sono arrivati al cantiere del nuovo castello di Berlino. Dopo la visita e una conferenza stampa, è in programma un confronto che dovrebbe durare 4 ore. Temi sul tavolo: le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano, la questione iraniana e i dazi. La scelta del cantiere del castello progettato dall'architetto italiano Franco Stella ha una valenza simbolica: anche l'Europa è un cantiere in corso, e l'approfondimento dell'integrazione europea è uno dei nodi principali della bilaterale, in vista del vertice di giugno.

Macron ha dovuto attendere molti mesi i tedeschi a causa dello stallo politico in cui la Germania è finita dopo le elezioni.

E adesso che la nuova Grosse Koalition è in grado di agire il negoziato non sarà comunque semplice: la Cdu frena sulle riforme finanziarie dell'eurozona, mentre i socialdemocratici impugnano il contratto di coalizione.

"Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l'Europa, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Berlino in conferenza stampa con Angela Merkel.

Nella gestione dei migranti in Europa "servono elementi di solidarietà esterna e interna". Lo ha detto Emmanuel Macron. "Non è possibile che un Paese venga lasciato da solo nell'accoglienza e nell'integrazione", ha sottolineato a Berlino in conferenza stampa con Angela Merkel.