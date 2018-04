Lascia capo di Save The Children, dopo scandalo molestie ong

Si fa da parte con qualche mese d'anticipo sul previsto sir Alan Parker, da 10 anni presidente di Save The Children International, il cui mandato alla guida della nota organizzazione umanitaria era previsto in scadenza per dicembre. L'annuncio è stato dato dalla stessa ong, coinvolta nei mesi scorsi sulla scia di altre - in primo luogo Oxfam - nello scandalo sui casi di molestie sessuali di alcuni operatori, di comportamenti impropri e di parziali insabbiamenti. In una lettera indirizzata al board, Parker riconosce che un cambiamento è necessario per affrontare le sfide aperte dinanzi alla charity e in generale al settore delle attività umanitarie internazionali. E aggiunge di ritenere che il momento giusto per provvedere alla successione sia adesso.