Alfano: 'L'Austria ha ritirato ddl su consolati per altoatesini'

Il governo austriaco ha ritirato il disegno di legge che prevedeva l'apertura dei consolati austriaci agli altoatesini di lingua tedesca e ladina. Lo riporta l'agenzia di stampa Apa citando il portavoce del ministero degli Esteri Thomas Schnoll. "Il disegno di legge è ancora una bozza ed è stato trasmesso per errore al parlamento, per questo lo abbiamo ritirato", ha spiegato, sottolineando che "il progetto è ancora in discussione tra i partner della coalizione di governo".

Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha commentato: "Apprendiamo con soddisfazione che dal ministero degli Esteri austriaco è giunta notizia del ritiro del disegno di legge sull'Alto Adige. L'iter del procedimento legislativo è stato, infatti, bloccato".

"Lo stop a questo testo - osserva Alfano - è la giusta risposta all'impegno e alla solerzia con cui la Farnesina ha seguito la vicenda sin dall'inizio, fino ad arrivare a dare, proprio ieri, indicazioni precise al nostro ambasciatore a Vienna di rappresentare le giuste ragioni dell'Italia, presentando una formale lettera di protesta al governo austriaco. L'odierna decisione del governo d'Austria dimostra che la collaborazione tra Paesi europei è un bene da preservare con cura ed equilibrio".

In precedenza il ministro Alfano aveva protestato per il provvedimento: "Il progetto di legge austriaco sulla protezione consolare per gli altoatesini di lingua tedesca e ladina si configura come assolutamente non conforme alle norme UE in materia di cittadinanza europea e in materia consolare e del tutto contrario al diritto internazionale. Per tale ragione, già ieri, abbiamo dato mandato all'ambasciatore d'Italia a Vienna di presentare una formale protesta al governo austriaco - basata su puntuali elementi di diritto - sul suddetto disegno di legge".