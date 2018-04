Siria a Onu, team Opac non ancora a Duma

Gli ispettori dell'Opac non sono ancora entrati a Duma, il sobborgo a est di Damasco colpito da un presunto attacco con i gas chimici lo scorso 7 aprile. Lo ha reso noto l'ambasciatore siriano alle Nazioni Unite, Bashar Jaafari, precisando che quello di ieri è stato un sopralluogo di un team dell'Onu per la sicurezza, che deve stabilire se le condizioni siano adeguate per poter fare entrare la squadra dell'Opac. Ieri la tv di Stato siriana aveva annunciato l'ingresso degli ispettori Opac nella cittadina.

Jaafari ha detto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu la notte scorsa che il team dell'Onu è arrivato a Duma alle tre di pomeriggio. Se il team deciderà che "la situazione è sicura", la missione dell'Opac comincerà il suo lavoro a Duma oggi.