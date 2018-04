Ispettori Opac non ancora a Duma, spari sul team dell'Onu

Gli ispettori Opac non sono ancora entrati a Duma, il sobborgo a est di Damasco colpito da un presunto attacco con i gas chimici il 7 aprile. Lo ha reso noto l'ambasciatore siriano all'Onu, precisando che quello di ieri è stato un sopralluogo di un team per la sicurezza, per stabilire se le condizioni siano adeguate per fare entrare la squadra Opac.

I componenti del gruppo sono stati bersaglio di colpi d'arma da fuoco.

Intanto, il presidente del Consiglio Ue Tusk osserva che gli attacchi con armi chimiche non possono rimanere impuniti, dunque i raid aerei di Usa, Gb e Francia in Siria erano necessari e sono serviti come deterrente.