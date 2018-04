Trump, 'Comey uno spione e un bugiardo'

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - James Comey è uno spione e un bugiardo: questa la dura risposta di Donald Trump su Twitter all'ex capo dell'Fbi che ha attaccato il presidente nel suo libro di memorie descrivendolo come "un boss mafioso". "E' stato un mio grande onore licenziare James Comey!", ha twittato poi Trump. "E' una persona debole e falsa - scrive il presidente americano - una 'palla di fango', ed è stato, come il tempo ha provato, un terribile direttore dell'Fbi. La sua gestione del caso della Corrotta Hillary Clinton e gli eventi che lo hanno circondato - conclude il tycoon - saranno ricordati come uno dei peggiori 'pasticci' della storia. E' stato un mio grande onore licenziarlo!".