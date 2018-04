In Giappone calendario per cercare mogli

(ANSA) - TOKYO, 13 APR - Il comune di una cittadina giapponese, in difficoltà per il tasso di spopolamento, ha deciso di creare un calendario con le foto dei giovani uomini residenti nel paese alla ricerca di moglie, anche con l'opportunità di vivere a maggior contatto con la natura. Il calendario 'Otari Itoko Goyomi' (calendario degli uomini di Otari), mostra dodici foto di uomini tra i 20 e i 30 anni, su un campione di circa 3.000 residenti, con scatti artistici per meglio evidenziare le bellezze del paesaggio di Otari, dalle piste sciistiche alle piantagioni di riso, considerato più saporito rispetto al comune adiacente. Situato alle pendici di Nagano, una nota località invernale, il villaggio di Otari ha visto un decremento della popolazione dei oltre 2.000 persone dal 1980 a oggi, e secondo le proiezioni il numero scenderà a 1.600 nel 2040. Secondo l'ultimo censimento, a Otari vivono 275 uomini e 218 donne tra i 20 e i 30 anni, ma quest'ultime sono le più propense ad abbandonare il paese.