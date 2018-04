Spia russa: Opac conferma agente nervino

L'Opac, l'Organizzazione Internazionale per la Proibizione della Armi Chimiche, conferma l'identificazione fatta dagli investigatori britannici come di un agente nervino quello utilizzato il 4 marzo a Salisbury per intossicare l'ex spia doppiogiochista russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia. Lo si legge in una nota diffusa sulla base del lavoro di un team di ispettori. Nella nota non si indica per nome la sostanza, descritta comunque dai britannici come "del tipo degli agenti novichok" studiati dall'ex Urss.

Malgrado la nota non contenga un riferimento esplicito al Novichok, né alcuna accusa alla Russia, il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson lo ha accolto via Twitter come una conferma del fatto che "non ci possono essere dubbi" sull'asserita responsabilità di Mosca.