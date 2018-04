Siria, l'Opac indaghi su attacco chimico

(ANSA-AP) - BEIRUT, 10 APR - La Siria ha invitato gli osservatori dell'Opac per indagare sul sospetto attacco chimico dei giorni scorsi nella Ghuta. Il ministero degli Esteri siriano ha reso noto che l'Organizzazione per la Proibizione della Armi Chimiche (Opac) aiuterà il governo di Damasco nell'indagine sull'attacco del fine settimana a Duma, che secondo attivisti dell'opposizione sarebbe stato condotto con armi chimiche.

Damasco, che ha smentito di aver utilizzato gas a Duma, ha invitato l'Opac a lavorare in "piena trasparenza e a fare affidamento su prove credibili e tangibili".